〈RCEP簽署〉華夏：供貨客戶加工外銷不受影響

華夏 (1305-TW) 今 (17) 日召開法說，由於第四季 PVC 價格攀全年高點，加上產銷量提升，營運估將優於第三季；對於「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP) 的影響，華夏表示，若出貨給下游客戶加工後外銷，就不會受影響，但若要爭取成員國內需市場，影響將逐步顯現。

華夏副總經理胡吉宏表示，仍看好第四季 PVC 展望，目前價格已是今年最高點，明年第一季價格還要再觀察；第四季是 100% 全產能生產，產銷量較第三季提升，加上價格走強，整體營運估將優於第三季。

談及亞太 15 個國家簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，是否對未來營運造成影響，胡吉宏表示，要看廠商在當地市場經營什麼樣的生意型態，若要爭取成員國當地的內需市場生意，會被課稅，也會受到影響。

不過，胡吉宏表示，以華夏來說，營收最大比重的 PVC 粉，過去幾年主要市場在印度、中國、中東、東南亞等地區，近一兩年銷售至東南亞地區的 PVC 比重增加，仔細分析加工業者客戶屬性，大部分都是加工後，產品外銷至美國或歐洲。

因此，胡吉宏指出，就客戶加工後外銷出口的產業來看，華夏的 PVC 產品不會被課到關稅，若供應客戶加工後外銷出口，就不會受 RCEP 影響，但若要爭取內需市場，未來受到的影響就會逐步顯現。