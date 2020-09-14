PVC供給趨緊 華夏Q4每股純益可望寫11季新高

下半年以來受惠 PVC 供給吃緊，各地解封後需求復甦，華夏 (1305-TW) 營運轉佳，加上美國 PVC 大廠受颶風影響而停工，供給吃緊情況延續，價格同步看漲，法人上修第四季獲利預估，看好 EPS 可望寫 11 季新高。

華夏副總經理胡吉宏指出，許多國家下半年陸續有計劃性 PVC 或上游歲修，或停車及減產，造成全球 PVC 供應異常吃緊，此供應缺口預期持續到第 4 季、或更晚才可望舒緩。

整體而言，胡吉宏認為，PVC 在基礎建設屬於剛性需求，雖因疫情延後、但未消失，各地解封後需求已逐步復甦，包括中國、印度、中東、土耳其、南美及非洲等地區，需求均十分強勁，由於 PVC 產量、庫存及運輸受限，短期市場有供需失衡商機可期。

另一方面，美國日前受 Laura 颶風衝擊，PVC 大廠 Westlake Chemical 於 8 月底時宣布，氯鹼工廠及 VCM 工廠須停工至 9 月下旬，拖累其位於路州及德州的 PVC 工廠降載生產，台塑美國 PVC 產能也同步受影響，台塑美國、Westlake 分別影響全球 PVC 產能 2.5%、1.1%。

在 Westlake 停工下，進一步帶動 PVC 供給轉緊，法人看好，將使供給吃緊的情況至少延續至今年第四季，進一步帶動第四季獲利轉強，上修獲利預估 8 成，EPS 可望超過 0.85 元，寫 11 季新高。