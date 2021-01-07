訊連轉投資玩美移動 獲高盛領投5000萬美元融資

軟體大廠訊連 (5203-TW) 轉投資玩美移動今 (7) 日宣布，完成由投資銀行高盛領投的 C 輪 5000 萬美元融資。玩美移動表示，新獲投資基金將用於持續研發公司橫跨多平台與應用領域的 AI SaaS(軟體即服務)，並拓展全球市占率與組織布局策略。

玩美移動成立約 5 年，致力發展 AI 與 AR 美妝科技，運用 AI 臉部特徵辨識技術，讓消費者可以輕鬆體驗不同美妝產品、虛擬試妝、快速肌膚檢測、獲得個人化美妝保養產品建議等服務。

玩美移動幾乎 100% 客戶都在海外，在 B2B 方面，與全球超過 300 家美妝品牌合作，而 B2C 的「玩美」系列 App，已在全球累計超過 9 億次下載量。

玩美移動過去已啟動多輪募資，2017 年獲 A 輪募資 2500 萬美元，由創世夥伴資本領投，元大亞洲投資、美國 Extol Capital 及訊連共同投資，2019 年獲阿里巴巴注資，並成為策略合作夥伴，將 AR 技術導入天貓、淘寶等電商平台。

玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，C 輪融資將用於全球業務拓展與 AI 科技研發，範圍包含電子商務、實體零售、社群媒體、品牌官網或網頁及手機 App 等平台，提供 360 度全方位美妝科技解決方案。

