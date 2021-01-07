晶碩矽水膠拚Q4貢獻營收 全年維持雙位數成長

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 在代工業務穩健、自有品牌影響力擴大下，去年營收改寫歷史新猷，展望今年，晶碩矽水膠產品已獲得歐盟認證，雖然疫情影響推廣，但預期今年第 4 季起可望開始貢獻營收，法人看好，晶碩在隱形眼鏡需求穩定下，全年可望保持雙位數成長，再創新高。

法人指出，傳統第 1 季為隱形眼鏡廠淡季，預期晶碩在第 4 季旺季高檔過後，本季營運將小幅回落，但在代工業務穩健挹注下，營運仍可望優於去年同期。

隱形眼鏡因須具備醫療級認證，進入門檻較高，若為代工產品更須經過客戶驗證才可獲得訂單，驗證時間也相對較長，但一旦取得客戶信賴，代工業務可望穩定成長，晶碩除既有日本客戶 Seed、T-Garden，2019 年第 4 季更進一步取得嬌生首款委外代工訂單，成為營運穩健動能。

另一方面，晶碩也看好全球矽水膠產品發展，近年也持續研發矽水膠產品，去年成功取得歐盟認證，雖然受疫情影響，相關推廣時程將遞延，但晶碩仍預期矽水膠產品在第 4 季可望開始貢獻營運，也規畫進一步申請美國、亞洲等地醫療認證。

因應需求，晶碩桃園大溪擴廠計畫持續進行，根據規劃，新廠將在今年下半年土建完工，估投產後最大月產能可達 4600 萬片，加上目前龜山廠近 4000 萬片產能，月產能將可達 8000 萬片以上。

晶碩去年 12 月營收達 4.58 億元，月減 14.25%、年增 24.34%，為歷史次高，僅次於去年 11 月的 5.34 億元，第 4 季營收 14.13 億元，季增 40.2%、年增 41.5%，累計去年全年營收達 39.78 億元，年增 18.58%，單季、全年同步寫歷史新高。