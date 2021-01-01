〈潛力股〉訊連邁入轉型收割期 多箭齊發營運穩健

訊連科技 (5203-TW) 受惠人臉辨識市場需求持續升溫，加上旗下訂閱制產品明年起進入營收收割期，轉投資玩美移動也與 Google 旗下 YouTube 結盟發展虛擬美妝服務，營運佈局逐步開花結果，公司並將實施庫藏股，預計買回 2000 張，多方動能可望推升股價穩健向上。

訊連 2018 年起轉型走向產品訂閱制，2019 年起積極開發新產品，並強化既有產品線，訊連看好，訂閱制產品明年起將進入營收收割期，預期投資效益將逐年增溫，其中，CREATE B2C (PC & App) 維持強勁成⾧動能，並預期此動能將持續挹注未來營收成長。

除擴大布局 CREATE 產品線外，訊連近年來也積極發展 AI 人臉辨識應用 FaceMe 產品線，今年前三季營收較去年同期大增 11 倍；雖然目前營收占比僅 5%，但隨著人臉辨識的市場需求持續升溫，尤其受疫情影響，非接觸式人臉辨識及相關口罩辨識功能市場詢問度大，將成為未來營運重要成長動能。

訊連旗下玩美移動也報佳音，與 Google 結盟登上全球最大影音平台 Youtube，讓全球美妝品牌及 Youtuber 可在影片中提供擴增實境虛擬試妝功能，除擴大訊連與玩美移動品牌力，也將帶進更多營收與獲利。

此外，訊連去年 12 月 25 日公告，為維護公司信用與股東權益，將再買回 2000 張庫藏股，買回區間價格為每股 90 至 140 元，預定買回股份占已發行股份總數比率 2.42%。

