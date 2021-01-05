唐吉軻德來台首店1/18開幕 生鮮熟食台灣限定販售

多數台灣人到日本必訪的知名平價綜合連鎖店唐吉軻德今 (5) 日宣布，台灣首店「DON DON DONKI 西門店」將於 1 月 18 日開幕，不僅維持與日本當地一貫的風格，更規劃有台灣限定服務，包括嘗試首次販售活貝類、熟食和新鮮壽司，在國人無法出國旅遊的情況下，預料將掀起一波朝聖熱潮。

DON DON DONKI 台灣首店插旗台北市西門商圈，與日本相同採 24 小時營業模式。

唐吉軻德表示，DON DON DONKI 樓層坪數共 1615 平⽅⽶ (近 500 坪)，商場內的設計維持品牌一貫的獨特陳列風格，而台灣首店主要提供美妝、零食和生鮮熟食等商品，另外也將提供許多台灣市場獨有的限定服務。

唐吉軻德強調，此次商場將加強販售生鮮熟食，而台灣市場獨有的限定服務，包括有供應多個蘋果品種、首次於鮮魚區販售活貝類等，商場內更將販賣熟食和新鮮壽司等，以滿足消費者即食需求。

而為顧及各式消費族群，DON DON DONKI 商場內也設立了化妝品、日用品、家用電器等專賣區。

Don Quijote 是知名的⽇本零售連鎖店，暱稱 Donki，目前全球設有超過 637 間店舖，除了日本，已插旗新加坡、泰國、香港、夏威夷和加州等地，唐吉軻德指出，泛太平洋國際控股集團 (前唐吉訶德集團) 未來將穩步推動包括台灣在內的海外展店，預計未來將進⼀步擴展業務⾄東南亞地區。