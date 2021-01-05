5路線公車導入行動支付試營運 業者加碼20%回饋

因應多元支付的發展，交通部公路總局規劃，今 (5) 日起推動公車先導 QR code 行動支付，初期挑選不同特性的 5 條路線進行試營運，導入悠遊付、LINE PAY MONEY 及 ICASH PAY 等 3 家行動支付業者，除了公路總局針對各路線提供優惠，行動支付業者也加碼回饋 20% 點數。

公路總局指出，5 條路線率先導入行動支付，分別為台北基隆國道客運 (2088、1800)、墾丁快線公路客運 (9189) 及谷關梨山等觀光市區路線公車 (865、866) 等，路線屬性大不相同。

公車行動支付試營運作業將至 6 月底止，公路總局指出，為了鼓勵民眾使用行動支付，5 條路線都有提供優惠，在公路客運部分為基本里程免費 (2088 和 1800 單程優惠 25 元；9189 優惠 31 元)；市區客運則為半價優惠 (865、866 依里程半價優惠)。

公路總局進一步表示，這次投入的行動支付業者包括悠遊付、LINE PAY MONEY 及 ICASH PAY 等，在試營運期間也加碼提供支付車資 20% 的點數回饋優惠，盼增加使用行動支付的誘因。

交通部長林佳龍致詞時表示，前年成立了「交通科技產業會報」的平台，推動 10+2 的產業服務小組，推動新一代的智慧行動支付即為任務之一。此次也完成行動支付設備產業標準的訂定，讓行動支付從軌道系統再擴展到公車客運，未來交通票證在各類運具使用上將更加多元，並可進行跨域串聯與加值應用。

此外，公路總局局長許鉦漳也提到，在試營運後，若相關使用狀況穩定正常，將會規劃補助措施，逐步推動所有公車路線汰換驗票機導入行動支付，來建構公共運輸票證整合使用環境及提升 MaaS 加值應用發展，讓交通上的支付都可以透過手機來完成。