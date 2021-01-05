〈台股盤後〉台積電、鴻海助力攻上萬五 收盤再創歷史新高

台股今 (5) 日不畏美股四大指數回檔影響，在台積電、鴻海、電動車族群領軍下，多頭氣勢強勁，台股終場站上萬五大關，以 15000.03 點作收，上漲 98 點或 0.66%，收單日最高，指數也再創歷史新高，成交量則為 3471.95 億元。

觀察權值股表現，鴻海延續昨強勁漲勢，加上布局電動車發展利多帶動下，今成功站穩百元大關，大漲逾 4%，成大盤支撐要角，權王台積電午盤過也在買盤進駐下，衝上 542 元大關，與大盤同創歷史新高，大立光則相對弱勢，跌幅超過 1%，其他權值股方面，台達電受惠電動車商機發酵，漲幅超過 4%。

盤面上強勢族群，電動車族群近日在買盤簇擁下，除鴻海、台達電外，電動車概念股中英利 - KY 強攻漲停，和大、興勤、智伸科、健策、乙盛 - KY、同欣電、貿聯 - KY 等表現也不俗。

此外，晶電、隆達換股成立的富采投控明將以約 82.8 元掛牌上市，也炒熱 LED 族群人氣，榮創、新世紀、泰谷均亮燈漲停，艾迪森、億光、光鋐、健策漲幅均超過 2%，另外，筆電代工廠也傳出將反映成本調漲代工費，廣達、仁寶漲幅也超過 3%。

盤面弱勢族群，受比特幣回落 30000 美元關卡影響，壓抑顯卡族群表現，指標個股青雲、撼訊午盤過後遭打入跌停，麗臺、映泰跌幅也超過 3%，而依族群觀察，盤面上玻璃陶瓷類股跌幅超過 3% 最重，橡膠、造紙、塑膠等族群，跌幅均超過 1%。

台幣匯市方面，則在資金熱錢持續流入下，升破 28 元整數大關，再創歷史紀錄，午盤暫收 27.985 元，升值 4.39 角。

法人表示，台股元月行情可望持續發酵，由電子科技族群領軍、維繫多頭氣勢，加上外資歸隊助力買盤力道、本土資金力拱下，台股資金行情可期，短線則仍需留意國際疫情變化。