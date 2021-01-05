〈陸股盤後〉內資撐人氣 上證價量齊揚上漲0.7%

周二 (5 日) 受到美股回檔的影響，A 股三大指數開盤時走低，不過隨後受到春節概念股白酒、豬肉、食品飲料等族群上漲的帶動，加上人民幣匯率一度逼近 6.4 大關，升值逾 450 基點的刺激下，內資與散戶不斷進場掃貨，對抗北向外資的賣超，促使三大指數由黑翻紅。

今日滬深兩市合計成交再破兆元人民幣水準，達 1.26 兆人民幣，日增 1000 億人民幣。

盤面上，乳業、食品加工、白酒、豬肉、半導體等類股表現活躍；而煤炭、汽車、電力、天然氣等類股出現回檔。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.73%，報 3528.68 點；深證上漲 2.16%，報 15147.57 點，站上 15000 點大關；創業板指上漲 0.65%，報 3097.98 點。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 44.44 億元，其中滬股通賣超人民幣 21.69 億元，深股通賣超人民幣 22.75 億元。

產業消息

目前中國生鮮乳品價格呈現震盪走揚趨勢，法人看好今年乳業前景，利多刺激相關個股大幅飆升掀起漲停潮，熊貓乳品、皇氏集團、鵬都農牧、新乳業、天潤乳業等近 10 檔個股漲停。

中國銀行業的房貸受到政策限制的風暴持續發酵，銀行類股延續前一個交易日弱勢表現，鄭州銀行、杭州銀行、成都銀行、興業銀行等地區性銀行跌幅逾 3%。

法人觀點

國盛證券表示雖然中國人行有回收市場流動性的跡象，但外界仍有在春節保持流動性相對寬鬆的共識，中國人行不會過度緊縮金流，因此這波大盤上漲的動能可望持續下去。

中金公司分析，今年年初的股市有機會在元月效應、基本面、估值等多重因素影響下，走勢較為震盪。整體而言，海外疫情仍不明確、疫苗加速推出、中國政策漸進退場、股市估值偏高等相互干擾，使得投資人在投資上更需重視結構上的轉變。

