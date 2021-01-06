〈陸股盤後〉成交再破兆 漲勢止不住 上證、創業板連五紅

周三 (6 日)，A 股在連漲兩個交易日後，今日三大指數出現賣壓，市場關注美國喬治亞洲參議員最後的決選，民主黨是否能奪下參眾兩院的主導權，形成一波藍色浪潮，因此早盤買方追價力道也不足前兩個交易日，但換手成交量相當活躍。

除了上證外，深證與創業板指今日大多時間位在平盤之下整理，不過尾盤時段民主黨拿下參院機率升高，美期貨翻紅，A 股買盤開始追價，一舉推升三大指數收高。

今日成交金額依舊相當驚人，持續保持在兆元人民幣的水準，滬深兩市成交金額達 1.1 兆人民幣，較前一個交易日下滑逾 1000 億人民幣。

盤面上，造船、石油、航空、造紙、水泥建材等類股漲幅較大，工藝商品、港口、軟體服務、電子元件、裝修裝飾等族群則出現回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.63%，報 3550.88 點；深證上漲 0.26%，報 15187.61 點；創業板指上漲 0.55%，報 3115.09 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 2.36 億元，其中滬股通買超人民幣 18.69 億元，深股通賣超人民幣 16.33 億元。

產業消息

國鐵集團指出，2021 年中國鐵路投產新路線約 3700 公里。近期大基建訂單不斷，中國中車近兩月已簽訂若干項目的合約，金額 223 億人民幣；中國鐵建則聯合取得 300 億人民幣的開發項目；中國中鐵則取得 612 億人民幣的合約。利多消息刺激基建概念股勁揚，中國中車漲停、中國鐵建大漲 4.59%、中國交建飆升 3.2%、中鐵工業上漲 2.01%。

法人觀點

華安證券表示，1 月指數已經穩健站上新高，並仍將延續這波牛市，投資人應積極投入把握住這一波春季行情。可留意三大投資方向，第一是具有高景氣的上游原物料，如非鐵金屬；第二是市場持股低、估值低，且具復甦題材的銀行類股；第三是因應現代化帶來結構改善和業績，並具科技屬性的軍工類股。

廣州萬隆則認為市場震盪分化不斷擴大，銀行、保險已出現資金回流。從盤面看，資金積極流向核心資產，可以考慮跟進新資金建倉的思維進行調整，精選有估值優勢、產業前景佳及具成長性的公司。