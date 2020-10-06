基富通上線四周年 基金存量逾450億元 較去年底成長8成

線上基金平台「基富通」上線滿四周年，董事長林修銘今 (6) 日表示，基富通客戶人數已達 15 萬人，穩居平台業者之冠，基金存量的規模也快速成長至 450 億元，較去年底成長 80%，值得一提的是，在配合政策推廣定期定額的長期紀律投資有成下，平台每月定期定額扣款金額已近 15 億元，較去年底成長近 9 成，推廣成效卓越。展望明年，將持續推出全民退休理財相關專案。

林修銘表示，基富通自成立以來，便以費用低廉、落實普惠金融為重要使命，四年來基富通推廣全民自主投資不遺餘力，從校園、全民基金投資競賽，到 2019 年執行金管會提出的「好享退」專案，讓退休準備議題獲得全台高度重視，更讓四萬多人參與該專案，以親身加入的方式啟動退休準備。

林修銘進一步指出，基富通在正確理財觀念的推動上也持續配合大環境變化，例如今年 3 月全球市場因疫情重挫時，便與投信投顧公會及集保結算所共同推動定期定額、長期投資的正確理財觀念，不僅讓基富通定期定額的規模進一步大幅成長，截至今年 9 月，基富通單月定期定額扣款金額已經逼近 15 億元，也比去年底大幅成長將近 9 成之多，凸顯定期定額的推廣確實受到投資人的認同。

基富通總經理黃致淵表示，2016 年成立時，客戶為 9000 人，隨著愈來愈多投資人透過網路平台做基金投資，基富通基金存量與客戶數快速成長，加上 2019 年執行好享退專案，基金存量從好享退前的 180 億元，快速成長至今已經超過 450 億元，也帶動客戶大幅度攀升，奠定強大的客戶基礎，今年平台的開戶數仍迅速增加中，年初至今開戶人數已經增加近 3 萬人，累積客戶數達 15 萬人，全年預估可突破 16 萬人。

黃致淵表示，為了回饋投資人，基富通歡慶四週年同時，整個 10 月生日慶祭出整個平台單筆申購 0 手續費的優惠 (除特定基金以外)，優惠只到 10 月 31 日，也請投資人把握優惠時間，為自己的第四季布局再省投資成本。

針對基富通未來的發展，黃致淵表示，基富通將持續以客戶為中心，優化平台功能與更佳的使用者介面；今年初基富通進行了開台以來最大規模的官網改版，未來基富通將設計並推出更符合客戶期待的平台功能及使用介面。

