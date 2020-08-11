大田Q2獲利季增2.92倍 上半年每股純益2.88元

高爾夫球具廠大田精密 (8924-TW) 今 (11) 日公布 2020 年最新財報，第二季稅後純益 1.39 億元，季增 2.92 倍，年減 36.33%，每股純益 1.85 元；上半年稅後純益 1.75 億元，每股純益為 2.88 元，扣除停業部門損失後，上半年每股純益 2.09 元。

大田今年第二季營收為 8.25 億元，毛利率 29.37%，季增 8.47 個百分點，年增 0.54 個百分點，稅後純益 1.39 億元，季增 2.92 倍，年減 36.33%，每股純益 1.85 元。

大田今年上半年營收 15.5 億元，毛利率 25.41%，年減 1.47 個百分點，稅後純益 1.75 億元，每股純益為 2.88 元，扣除停業部門損失後，上半年每股純益為 2.09 元。

大田第三季受惠日系客戶拉貨動能增強，訂單能見度提升，整季接單大於第二季，法人估訂單及出貨可望逐月向上，7 月營收 3.65 億元創今年新高，月增 36.57%。

大田客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重達 5 成；大田精密主管指出，日本 4 月及 5 月因疫情緣故封境，造成市場去化力道驟減，但在 6 月起解禁後，日系品牌客戶拉貨態度轉趨積極，第三季還有新產品上市銷售。

大田公司營運穩定，多年深耕的高爾夫生產基地江西大田積極推動生產自動化順利，人力資源穩定，且有完整的供應鏈體系，能穩定的吸引客戶下單，，營運效益得已彰顯。