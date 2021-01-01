元旦正式脫歐！英國邁入當家作主時代 面臨更多未知數

英國在倫敦當地周四 (31 日) 晚間 11 點 (台灣 1 日上午 7 點)，正式脫離歐盟單一市場和關稅同盟，未來將踏上新的道路，不再受歐盟法律約束，可以和其他國家敲定自由貿易協議、並自行決定經濟計畫，但也面臨更多未知數。

英國脫歐過渡期結束，在跨年夜最後 1 小時起迎接象徵當家做主的歷史性一刻，英國首相強生發表新年演說：「這是英國美妙的一刻。我們手握自由，能夠充分利用。」

強生矢言讓英國成為「科技超級大國」，未來聚焦推動生物科學、人工智慧 (AI)、電池和風電技術，並創造數百萬個高科技就業機會。

脫歐後的未知數

目前英國和歐盟在脫歐後安排的一些主要領域尚未完成，尤其是金融服務和跨境數據傳輸。大多數英國金融服務公司無法再為歐盟客戶提供服務，必須等到歐盟對金融市場准入議題做出決定。

元旦開始，英國與歐盟數十年貿易將不受海關申報和監管限制，英國公民在歐盟生活、工作或求學的權利將消失，反之歐盟公民亦然。

對企業來說，英國進出口歐盟的貿易商將在元旦這天率先感受到劇烈的變化。新的海關申報和監管文書程序生效，商品貿易不會被課徵關稅，但所有進口原料必須遵守原產地規則，邊界貿易受干擾，企業成本勢必提高。

多佛港預估 1 月初的貿易量將下滑，最令人擔心的時間點將是 1 月中下旬貿易量回升的時候。

花旗經濟學家預測，邊界貿易干擾可能打壓英國經濟成長，疫情則會加重這種影響。

接下來幾個月，強生政府得想辦法先解決更急迫的疫情問題，包括盡快施打疫苗。

強生說：「我們知道，接下來幾周和幾個月將面臨艱困的局面，變種病毒意味著五們需要更謹慎。但 2021 年太陽升起的那一刻，我們確定擁有疫苗，這些疫苗率先在英國施打，而且能讓事情變得有所不同，我們會做得比歐盟的朋友更好。」