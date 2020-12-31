英首相強生：牛津疫苗接種 前後間隔三個月

英國政府於 30 日宣布，關於英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-UK) 與牛津大學 (Oxford University) 所共同研發的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗，將從 2021 年 1 月 4 日展開接種。將從高齡族群等展開施打，但是第二次接種將間隔三個月，目的是為了在疫情嚴峻的當下，能有更多人獲得第一次接種。

英國在 30 日當天批准牛津疫苗的使用許可，也是全世界第一個針對該疫苗發出許可的國家。

英國首相強生 (Boris Johnson) 在 30 日的記者會上表示「第一次接種可防止最糟症狀。希望風險較高的人們盡可能接受第一次的接種。」而有關第二次的疫苗接種，則是在三個月之後。

在阿斯特捷利康的臨床實驗中，間隔一個月再接受第二次疫苗接種的情況下、效果可達到 70%，間隔三個月更高達 80%。不過就算只接受一次接種，仍有 70% 的效果。

美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 與德國生技公司 BioNTech(BNTX-US) 所研發的新冠病毒疫苗，在臨床實驗確認效果達 95%。但必須存放在攝氏 - 70℃左右的低溫環境，運送及保管的問題較多。

牛津疫苗在存放時使用電冰箱即可，有利於讓更多人接受接種而廣受期待。英國政府也打算利用足球場來當作臨時場所，準備大規模的實施接種。

新冠病毒的變種病毒株正迅速在英國擴散，30 日時點的新增確診超過 5 萬人、死亡人數達 981 人，正不斷飆高。首都倫敦等地持續封城 (Lockdown)，人們對於疫苗普及寄予厚望。