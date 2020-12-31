〈台股盤後〉封關日寫新猷站穩14700點 全年漲點創11年來最多

台股指數今 (31) 日適逢 2020 年封關，資金行情仍相當火熱，在熱錢持續簇擁下，續寫新高 14760 點，終場小漲 44.83 點，以 14732.53 點作收，12 月合計大漲 1009.64 點；而 2020 年台股創亮麗成績，全年大漲 2735.39 點，漲點創 11 年來最多，年漲幅也高達 22.8%。

即便今日適逢封關，但多方買盤仍相當熱絡，集中市場成交值達 2573.62 億元，其中，權值王台積電收在歷史新高價 530 元，為 2020 年畫下完美句點，而部分權值股繼續挺出拱人氣，聯詠大漲 3%，矽力 - KY 漲逾 2%，台達電、台塑化、台灣高鐵、元大金、中租 - KY 等均穩在盤上。

若從族群來看，LED 相關業者接棒表現，億光、榮創、宏齊、泰谷和光鋐漲停，艾笛森漲近 9%，鼎元、佰鴻和光鼎等漲逾半根停板。

貨櫃航商在整理過後再度轉強，由於航商 1 月再調漲價格的利多發酵，長榮、陽明和萬海均漲逾 6%，中櫃也連動漲幅 4%。

光纖相關業者表現同樣轉強，聯光通漲停，台通漲 6%，康聯訊漲 2%。

另外，有不少個股各自表現，同致、宏齊、鴻碩、普誠、乙盛 - KY、系微、天鈺、耀登等均漲停，裕隆、華興、虹光、金麗科、同泰、時碩工業、帝寶等均漲逾 7%。

元大投顧指出，進入年底台股理應不易有太激情的演出，但資金行情卻仍相當火燙，目前大盤依舊守穩在所有均線之上，並成功再創高，顯示多方控盤的格局並未改變，以目前大盤量價配合狀況來看，不排除 1 月續攻高。

不過元大投顧提醒，近期漲多股已開始爆大量，短線有過熱之虞，接下來可觀察資金可望朝基期更低的族群點火。

國泰證期研究部則表示，台幣升值顯示國際間資金持續流入台灣，有助於外資偏多操作，除非進入財報公布期，否則匯損的基本面利空影響有限。