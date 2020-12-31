比特幣突破29000美元關卡 單月漲幅已近50%

臨近年底，比特幣漲勢不歇，持續創下歷史新高之餘，也再站上新的里程碑，周三 (30 日) 首度突破 29000 美元關卡。

這個全球最大的加密貨幣一度攀升至 29292 美元，隨後小幅回落，台北時間下午 13:00，主要交易平台報價仍在 28900 美元上方，24 小時漲幅逾 3%。

僅在 12 月份，比特幣就上漲近 50%，有望創下 2019 年 5 月以來最大單月漲幅，今年全年漲幅，預計將超過 300%。

比特幣近 1 個月走勢 (圖表取自 coindesk)

隨著最近價格的飆升，人們對加密貨幣看法的分歧還在繼續。有人認為加密貨幣是對沖美元疲軟及通膨風險的工具，也有人因為比特幣的投機性及盛衰周期，而對其能否作為一種資產類別提出質疑。

加密貨幣經紀公司 OSL 經銷主管 Matt Long 表示，比特幣的漲勢已經延續了數周，如果接下來出現下滑，那麼觀察機構投資者是否進場低接，會對明年第一季資金流向具有啟發意義。

經紀公司 Bequant 研究主管 Denis Vinokourov 認為，要是如預期吸引散戶進場，那麼至少新的一年突破 30000 美元關卡指日可待。

比特幣價格創下新高的同時，著名經濟學家 Peter Schiff 發布推文表示，握此類資產者應該擔心美國政府採取行動，比特幣幣確實是對中央銀行和法定貨幣體系的威脅。