投資人搶上車 比特幣快速衝過28000美元 周一由高點回落

就在多數人仍放著聖誕假期之時，全年無休的比特幣交易在周日 (27 日) 期間衝破 28000 美元，距它站上 27000 美元只花了數個小時。儘管周一交易價格回落至 27000 美元下方，近 7 日漲幅仍達 10% 以上。

比特幣近一個月走勢 (圖表取自 Coindesk)

周日比特幣漲多之後，以太幣也突發漲勢，由原本漲勢落後比特幣，數小時內急轉向上，以美元計價也站上 700 美元。

以太幣衝高 (圖表取自 Zero Hedge)

值得一提的是，僅僅兩周之前的 12 月 16 日，比特幣才剛升破 20000 美元心理關卡，3 年前比特幣在此處開啟了史詩級崩跌，一路滑落到近 3000 美元，這次突破後仍繼續衝高，無所畏懼。

年初至今，比特幣上漲了超過 275%。根據 Statista 數據，比特幣最高時的市值達到 5123.4 億美元，在上市公司足以排名第 8，位於阿里巴巴的 5454 億美元和騰訊控股的 5097 億美元之間。

許多投資人對這波行情的信心，建立在眾多機構投資者的加入，如 Anthony Scaramucci 的天橋資本 (Skybridge Capital)(12 月為 2500 萬美元)、MassMutual(12 月為 1 億美元)、古根漢 (占其 50 億美元宏觀基金的 10％）。

據稱，一些基金經理趕在年底前買進比特幣，而不在乎價格。這是為了向客戶證明他們足夠聰明，在 2020 年時手上擁有比特幣資產。

另一個有利因素來自美國聯準會的積極印鈔，而即將卸任的美國總統川普也在催生更大規模的刺激方案，這均不利於美元，而對比特幣上漲有利。

但是，這波急漲主要來自周末假期，也代表交易量很少，從而快速推升行情，因此短期趨勢可能仍要看周一之後的走勢來判斷。

儘管如此，一些人仍主張比特幣才剛起步。Scaramucci 表示，他相信比特幣的漲勢還是早期局面，風險資本家 / 比特幣推廣者 Tim Draper 發布推文認為，比特幣到 2022 年底，可能上漲 10 倍。