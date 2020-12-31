北市府跨年照常舉辦 人流總量管制減半下修至4萬人

台灣出現首例變種新冠病毒，各縣市跨年活動紛紛取消民眾進場觀賞表演，改為線上轉播，不過，台北市長柯文哲今 (31) 日表示，由於病毒並未進入社區，已與指揮中心確認，北市府跨年晚會仍照常舉辦，但進場人流總量管制上限，由 8 萬人下修至 4 萬人。

跨年夜前夕，國內傳出首例變種 COVID-19，引發民眾恐慌，指揮中心緊急宣布，自元旦起，禁止無居留證外籍人士入境，觀察期 1 個月，視疫情決定延長或停止，同時禁來台轉機，且居家檢疫者需 1 人 1 戶及簽切結。為防疫考量，桃園、台南、嘉市、高雄、台中等縣市，陸續宣布跨年活動取消民眾實體進場，改採線上轉播。

北市府跨年活動是否取消民眾進場引發各界議論，指揮官陳時中曾表示，各縣市主辦單位只要做好防疫規劃仍可照辦。對此，柯文哲今天親上火線宣布，北市跨年活動仍朝照常舉辦，但舞台前管制區人流總量控管上限，縮減至 4 萬人。

柯文哲說明，進入管制區的民眾須完成「實聯制」，要攜帶身分證或下載台北通 APP，並提醒，除了做好保暖外，必須戴口罩、禁止飲食、返家先洗手，北市府規劃為每一平方米站 2 人，會規劃分區管制人數。

柯文哲強調，北市府會做適當的準備，但不會被不理智的恐懼打敗，理性務實的決定政策。

北市府預估，今天晚間 6-7 點及跨年倒數前，會是兩波人潮湧入市府前廣場的高峰，強調管制區域內要戴口罩、不得飲食，若勸導不聽，將開罰 3000 元罰鍰。市府也會因應新常態，依照疫情變化機動調整。