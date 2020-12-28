〈變種病毒蔓延〉新北八里煙火延期 北市跨年活動照常舉辦

全台跨年活動將至，面對變種新冠病毒來勢洶洶，新北市長侯友宜今 (28) 日宣布，所有戶外集會如果無法做到實名制、管控人潮，一律停辦或延期，因此，八里跨年煙火秀確定延後，元旦升旗典禮也縮小規模。不過，北市跨年晚會及 101 煙火施放，仍朝向照常舉辦規劃，目前北市府大樓前部分路段已封路，架設舞台中。

英國爆出新冠變種病毒，昨日一架自英國飛台班機已出現 3 例確診個案，隨著跨年活動到來，各地方政府無不繃緊神經，新北市府繼歡樂耶誕城停辦戶外集會活動後，侯友宜再宣布，所有戶外集會及大型活動，只要無法實行實名制、有效管控人流，全部都要停辦或延期。

新北市府說明，原規劃 2021 年與 29 區公所同步舉辦元旦升旗典禮，經審慎評估後，新北元旦升旗典禮規模縮小，改由市府團隊內部於市府東側廣場舉辦簡單隆重儀式；新莊區、金山區公所已陸續宣布取消元旦升旗活動；八里煙火秀區域寬達 500 米，防疫管制區長達 1200 公尺，無法有效設置實體管制區隔，且難落實實聯制，因此將延期辦理。

北市方面則不跟進，觀傳局長劉奕霆表示，目前台北市政府最 High 新年城跨年晚會及 101 煙火秀，還是照上周的原定計劃進行，如有任何異動會對外宣布。

北市府表示，31 日當天將於市府前舞台區圍設管制範圍，並設置 3 處管制點，民眾須量體溫、消毒、戴口罩並做好實 (聯) 名制方能進入，並提醒如有呼吸道症狀的民眾請在家休息。