中歐達成投資協定 經長：持續關注影響

歷經七年談判，中國和歐盟周三 (30 日) 正式敲定雙邊投資協定，是否衝擊台灣產業，對此，經濟部長王美花今 (31) 日回應，已看到中歐投資協定大綱，但後續條文及內容還要再行評估、判斷，強調台歐近年合作密切，將持續與歐盟達成相關投資保障協定 (BIA)。

王美花表示，近年台灣與歐盟持續擴大合作，包含在離岸風電投資尚，就比過往更密切合作，而針對中歐雙邊洽簽投資協定，則還在評估後續影響。

對於中歐投資協定，王美花指出，目前看出有四大方向，針對市場開放，鎖定製造業、汽車、服務業、金融、電商、醫療等，其次則是公平競爭，包含國營事業合規、補貼透明化，也包含環境永續、勞工問題。

王美花進一步表示，雙邊投資保障需要在 2-3 年完成簽訂，並且經過歐洲議會批准，因此後續還有不確定性因素，將待細部條文確定後，再做判斷。

中國國家主席習近平周三晚間與德國總理梅克爾 (Angela Merkel)、法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)、歐盟理事會主席米歇爾 (Charles Michel) 以及歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 進行視訊會議，會中正式達成協定，不過根據歐洲官員透露，具體協議可能在 2022 年初生效。