台積電領軍 台股早盤續創新高14760點 封關日拚七線收紅

美股周三全面收漲，台股今 (31) 日封關，在資金狂潮推升下，台積電續創新天價，帶動指數走高，站上 14700 點關卡，一度衝上 14760 點，續改寫歷史新高，雖然大盤居高思危一度翻黑，但若日線也收紅，有機會寫下 5 日線、10 日線、月線、季線、半年線及年線七線收紅的紀錄。

外資昨天加班大買台股，買超金額高達 267 億元，台積電延續強勢的表現，今天股價開高震盪，早盤最高衝上 528 元，再寫歷史新高，市值達 13.69 兆元，同寫新猷；聯電、聯發科、大立光均在盤面上表現；不過，昨天受到法人青睞的金融、塑化及鋼鐵等傳產族群，今天普遍回檔整理。

海運運價居高不下，航運股今天再度躍居盤面多頭指標，長榮吸引資金進駐，漲近半根停板，截至上午 10 點，成交量已高達 19 萬張，陽明、萬海早盤也都有 2% 以上的漲幅。此外，新興、中航、中櫃、台航、四維航漲勢也不俗。

全球電動車跨入新時代，蘋果加速研發 Apple Car，鴻海攜手裕隆推動 MIH 聯盟，可望催生台廠供應鏈，裕隆獲法人點火股價連日走高，今日再漲逾半根停板，車燈廠帝寶、麗清同步獲買盤青睞，早盤均上漲逾 2%。

美股道瓊指數 30 日上漲 73.89 點或 0.24%，收 30,409.56 點。標普 500 指數上漲 5.00 點或 0.13%，收 3,732.04 點。那斯達克指數上漲 19.78 點或 0.15%，收 12,870.00 點。費城半導體指數上漲 45.72 點或 1.67%，收 2,783.77 點。