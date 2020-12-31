投資人最愛ETF一覽表 誰的長期績效更優異

2020 年將過，今年全球投資市場可真是充滿挑戰。3 月疫情爆發，導致指數大幅震盪，標普 500 一度跌逾 35%。在疫情肆虐當下，投資人惶惶不安，對比來看，時至年末，在美國總統大選塵埃落定、疫苗好消息接連出爐等利多下，指數連連創下歷史新高。震盪的市場就像大浪濤沙，成長具潛力的標的受投資人青睞，市場也在波動中因更多的投資話題，吸引許多投資人積極參與其中。

根據彭博數據顯示，至 12/11 前，今年流入美國 ETF 的資金約 4,270 億美元，同時，根據美國投資公司協會自 1990 年以來的數據，共同基金在 2020 年的資產縮水約為 4,690 億美元，恐將成為有記錄以來最糟糕的一年。這說明 ETF 近年已取代傳統共同基金成為廣被投資人喜愛的金融投資商品之一，從下圖數據更發現，自 13 年以來，ETF 每年的資金流入都比共同基金多的現象。

這樣的趨勢顯示，資訊透明、費用率較低的優勢吸引更多的投資人利用 ETF 來投資，下表資料是美股市場交易的 ETF 中 (不含槓桿)，過去一季成交金額排名，從中可以看出投資人最常買、最愛投資的 ETF 主要還是被動型、大型指數類為主。而成交金額最大的標普 500 指數 ETF，經換算後日均成交額甚至可達約 7,500 億元台幣，足見其熱門程度。

這些熱門的標的長期績效如何呢？今年興起的存股投資術，投資人最青睞的也是這類標的。因其具備交易量大、是知名指數、長期費用率低。績效表現上，我們從下表統計前五大熱門 ETF 的過去長期績效來看看：

2008 年金融海嘯當年度開始，從那之後累積績效表現最好的是納斯達克 100 指數 ETF，平均每年報酬率 15.7%，僅 2008 年及 2018 年出現負報酬，而具代表性的標普 500 指數 ETF 也有年均 9.5% 報酬率的表現。

從以上數據及圖表，說明現代全球投資人的投資策略越來越聰明，在充滿題材的 2020 年，選擇具成長潛力的美國股市，在這裡有最完整的全球 ETF 可以選擇 (今年流入 4,270 億美元到美股的 ETF)，透過 ETF 配置在交易量最大、長期績效優異的標的裡。

而永豐金證券豐存股是國人投資美股、存美股的好選擇，透過利用系統，可以定期買入 ETF，不用每月自己掛單，目前有 20 檔熱門個股與 32 檔熱門 ETF，透過好的線上工具，輕鬆幫你存美股。

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