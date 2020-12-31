特斯拉Q4交車量下週接曉 Wedbush：將「輕鬆」達標

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 預計在下週公布第四季電動車交車數據，將揭曉特斯拉是否能達成全年交車 50 萬輛的目標，Wedbush 分析師 Daniel Ives 認為，特斯拉可以「輕輕鬆鬆」超越華爾街的預期。

Ives 週二 (29 日) 發布一份報告表示，根據他對需求的初步分析，以及特斯拉全球交車軌跡來計算，特斯拉第四季交車量可達到 19 萬至 20 萬輛，高於 FactSet 調查分析師共識的 17.4 萬輛。

Ives 表示，中國潛在需求強度正在升高，且歐洲和美國後期的推動將有助於特斯拉的交車量超出市場預期。

Ives 說：「如此一來，特斯拉就可以實現今年交車 50 萬輛的目標，而這目標在今年上半年根本不被華爾街分析師採信。儘管目前整個歐洲市場物流速度遇到亂流，可能導致未來幾天交車遭遇阻礙，但這不影響特斯拉的交貨狀況， 因為中國狂熱的需求仍是特斯拉和影響全球電動車需求的關鍵。」

展望未來，Ives 預計， 2025 年電動車佔汽車總銷量比率將從目前的大約 3% 成長至 10%，他認為這種需求成長將使特斯拉受益匪淺，特斯拉將成為「電動車市場中明確的領導者」。

Ives 表示，預估到 2022 年，中國市場將佔特斯拉電動車交車量的 40%，若中國強大需求未來能持續貢獻成長動能，特斯拉有望在 2022 年前達到 100 萬輛的交車量，較目前 Wedbush 模型預測的 2023 年提前。

此外，拜登政府的政策可能會推升電動車買氣，將有利於美國市場發展， Ives 表示，若拜登大幅提高消費型電動車稅收抵免規模，屆時特斯拉、通用汽車 (GM-US) 與 Fisker(FSR-US) 等企業將受惠。

目前 Ives 對特斯拉股票的評等為中性，但目標價設為 715 美元，暗示特斯拉仍存在上漲空間。

特斯拉股價週三勁揚 4.32% 至 694.78 美元，而標普 500 指數則上漲 0.3%。