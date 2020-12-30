【聯邦投信】電動車將成未來趨勢，提早布局搶佔先機！

美國總統川普終於在 12/27 號簽署總額約 2.3 兆美元的紓困及政府支出法案，將個人的紓困支票從 600 美元提高到 2,000 美元，確定簽署的消息鼓舞市場投資人信心，週一美股四大指數齊揚。聯邦投信指出，市場上資金行情熱潮不退，加上許多漲價題材持續受投資人追捧，看好明年行情仍有望再向上突破。

電動車吸金潮，半導體更加值

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，歐盟法規規定自 2021 年開始所有新車皆須符合每公里二氧化碳的平均排放量不高於 95 公克之規範，不符者需要繳納高額罰金，此外，美國總統當選人拜登之政策亦鎖定綠能，亦承諾要增建 50 萬個電動車充電站，在歐美國家政府的推動下，電動車產業不斷升溫且市場投資力道續強，適合投資人進場布局。

陳昶宇指出，電動車的熱潮連帶讓半導體產業更升值，半導體主要運用在自動駕駛功能的感測器及零組件等，目前電動車的自動駕駛功能仍在 Level 2 到 Level 3 之間 （達到部分或有條件自動化的自動駕駛），自動駕駛能達到的程度越高，半導體產業所創造的價值也更高，若未來自動駕駛功能發展到 Level 4 或 Level 5 （達到高度或完全自動化的自動駕駛），半導體產業可創造出每台約 5,000 美元的價值。

展望後市，陳昶宇表示，長線除了看好汽車及半導體產業外，遠距醫療、5G 等類股亦是未來的發展趨勢。整體而言，今年許多大事件都已大勢底定，如美國總統大選、英國脫歐等，2021 年可望延續今年行情，加上今年受疫情影響部分公司獲利較差，可期待明年營運狀況回穩後之 EPS 表現。

----------------------

本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。

基金警語

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益 (本基金無受存款保險之保障)。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。本基金 B 類型受益權單位採配息機制，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於聯邦投信公司網站。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金風險等級為 RR3，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。【聯邦投信獨立經營管理】

