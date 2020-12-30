大立光明年1/7開法說 聚焦新客戶及高階鏡頭導入進度

大立光 (3008-TW) 將於明 (2021) 年 1 月 7 日召開法說會，除將公布 2020 年第四季的獲利數字外，也將釋出明年營運展望，市場關注大立光高階鏡頭獲客戶採用設計，及新客戶引進進度。

大立光 11 月營收為 52.44 億元，月增 2.06%，創 8 個月以來新高，年減 21.08%；前 11 月營收 510.41 億元，年減 8.27%，大立光預期，12 月客戶端拉貨動能可維持 11 月水準。

大立光對第四季營運看法保守，執行長林恩平日前法說上也表示，單一客戶高階手機鏡頭產品第三季全面喊停，影響第四季營運動能。

證券分析師黃漢成指出，大立光主要客戶之一取消訂單，使大立光連續 4 個月營收僅維持 50-52 億元水準，12 月營運也保守，但在傳統旺季加持下，第四季營收估約 155 億元，仍是今年單季新高。

不過，黃漢成表示，大立光明年第一季受工作天數減少因素影響，營收可能不如今年第一季的 132 億元，淡季營收下滑壓力大。

黃漢成指出，市場聚焦大立光第四季流失品牌大客戶訂單後，可能引進三星等非蘋陣營新客戶挹注營收，同時也關注 7P 鏡頭外，對 8P、9P 等高階鏡頭獲客戶新機納入設計等進度。

大立光第三季營收 147.87 億元，毛利率 65.68%，季減 2.91 個百分點，年減 3.45 個百分點；稅後純益為 58.68 億元，季增 17.62%，年減 31.49%，單季每股純益為 43.74 元。前三季營收 406.52 億元，毛利率 67.94%，年減 0.19 個百分點；稅後純益為 175.77 億元，年減 12.86%，每股純益 131.03 元。

大立光股價今 (30) 日收在 3225 元，上漲 35 元或 1.1%，成交量 444 張；外資買超 24 張，投信賣超 1 張，自營商賣超 5 張，三大法人共買超 18 張。