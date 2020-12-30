馬雲身價兩個月折損逾100億美元 WSJ爆：中國打算縮小他的商業帝國

北京加強對科技巨頭的監管力道，阿里巴巴監管創辦人馬雲身價從 10 月底至今蒸發 110 億美元。華爾街日報 (WSJ) 獨家報導，北京當局試圖縮小馬雲的科技和金融帝國，甚至可能提高對他企業的持股。

彭博報導，馬雲身價今年一度達到 617 億美元巔峰，本來有望奪回亞洲首富的稱號，但受到北京加強監管影響，如今身價縮水至 509 億美元，在彭博 500 大億萬富豪榜的排名下滑到第 25 名。

加強監管讓阿里巴巴 ADR(BABA-US)(9988-HK) 從 10 月底至今重挫逾 25%，不獨阿里，馬化騰的騰訊 (0700-HK) 股價自 11 月初以來下跌 15%，王興的美團 (3690-HK) 股價也從上個月的高峰挫跌近 20%。

WSJ 獨家披露，熟悉內情的中國官員和政府顧問透露，北京把目標對準馬雲，正在尋求縮小這位億萬富豪的商業帝國，而且可能增持他旗下企業的股權。

根據中國金融監管機關本周公布的改革路線圖，螞蟻集團將回歸為類似 Paypal 線上支付業者的本質，而獲利豐厚的投資和貸款業務將受限制。

螞蟻還被要求另外成立一家金融控股公司，須接受銀行的資本規定，未來可能有國營銀行或其他形式的政府控制實體成為公司股東。目前螞蟻股東包含中國社保基金、中國國家開發銀行及中金公司；中金是中國最大國有投資銀行。

報導指出，螞蟻和阿里巴巴在中國相對寬鬆的監管環境中茁壯，但馬雲 10 月底批評中國國家主席習近平，並痛罵中國金融監管機構思維過時、扼殺創新的不久後，據悉習近平親自下令暫緩螞蟻集團 IPO，接下來就是中國市場和金融主管機關一連串的行動，包括阿里巴巴遭遇的反壟斷調查。

但 WSJ 指出，習近平雖然一面揮舞著監管大刀，另一方面也心存忌憚，擔心會打壓創業風潮，並嚇跑國際投資人。因此北京當局本周公布整改要求及回應記者有關螞蟻約談情況時，派出一向被視為對經商較友善的中國人行副行長潘功勝。

中國華興證券分析師 Bruce Pang 說：「眾多跡象顯示北京當局的監管雷達鎖定中國科技巨頭。中國將持續推動監管改革，以提升市場公平性、鼓勵整體經濟發展，並處理網路公司潛在獨占力量造成實質影響的問題。」