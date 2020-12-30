川普不放棄翻盤機會 要求聯邦最高法院審理威州訴訟

美國總統川普的選舉陣營於 29 日 (週二) 宣布，由於在這次美國總統大選中，他們主張中西部的威斯康辛州有部分選票無效、向該州最高法院提起訴訟卻遭到否決，因而決定向聯邦最高法院提出審理要求。

在下個禮拜，美國新一任總統拜登 (Joe Biden) 就即將走馬上任，但顯然現任總統川普仍打算透過法律戰來尋求翻盤機會。尚未承認敗選的川普陣營，才會在 12 月 29 日還發出這項聲明。

川普陣營主張，威斯康辛州在這次美國總統大選的投票過程中，由於發生選民身分的確認沒有確實把關等情事、部分選票當屬無效，因而向該州的最高法院提起訴訟，但是卻遭到否決。他們對法院決定感到不服，才決定向聯邦最高法院提出審理要求。

川普陣營表示，聯邦議會將於下月 6 日、基於各州選舉人投票的計票結果來宣布拜登當選，他們期盼聯邦最高法院能在那之前針對此事作出判斷。

先前川普陣營在賓州向該州最高法院提起訴訟，希望法院宣布賓州郵寄投票無效、或廢棄所有選票，讓賓州立法機關來決定哪位候選人勝利，結果也遭到法院否決。川普陣營後來也要求聯邦最高法院審理，卻也遭到駁回。

有美國媒體引用專家說法，認為聯邦最高法院受理的機會極低。

大選結果即將在下週底定，但是川普陣營仍希望藉由法律戰來尋求翻盤機會。但是共和黨議員已開始有人和川普保持距離，向來支持川普的媒體也一改原先立場、開砲批評。