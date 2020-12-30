封關倒數出口商卯勁拋匯 台幣早盤再觸28.095元平23年半新高

距離 2020 年封關倒數 2 天，出口商卯起勁來拋匯，不少外資近來也加班買台股，加大匯入力道，推升股匯雙漲，台股今 (30) 日早盤再度改寫歷史天價，新台幣兌美元也強升逾 4 角，最高來到 28.095 元，平昨日的 23 年半新高紀錄，並持續往 28 元整數關卡靠攏。

在資金行情簇擁下，新台幣兌美元今天以 28.27 元開出後，隨即展開強勁攻勢，為讓年底財報不要太難看，出口商持續大舉拋出美元，使得匯價直接衝破 28.1 元關卡，最高衝上 28.095 元，升值達 4.2 角，不過，央行年關前不會輕易放手，料尾盤仍將出手調節匯率。

根據統計，今年第 4 季以來 (截至 12 月 29 日)，新台幣兌美元約升值 2.1%，低於韓元的 6.7%、人民幣 3.8%，高於日圓的 1.7%，法人認為，工具機及機械、汽車零組件、紡織等出口導向的廠商，營運因匯損嚴重受創。

曾任中央銀行副總裁的許嘉棟表示，面對新台幣升值，不只台商有壓力，央行其實壓力也很大，目前新台幣匯價都是央行苦撐的結果，並直言央行老是用買匯阻升，還不如多開放外匯業務，讓資金有更多流出的管道。

由於國際美元持續走弱，非美貨幣普遍走升，除了台幣強升約 1.47% 外，韓元也有 0.39% 的升幅，日圓及離岸人民幣分別升 0.24%、0.14%，英鎊及歐元約升值 0.28-0.3%。