海運市況至少旺到農曆年 須留意可轉債引發短線賣壓

海運市況仍相當熱絡，航商多半看好高運價將一路延續至農曆年前。不過，近來股價已明顯有獲利了結壓力，外資昨日更重手拋出近 6.3 萬張長榮 (2603-TW)，創 10 年來單日最大賣超，法人指出，須留意長榮和陽明 (2609-TW) 分別有 ECB、CB 轉換的賣壓來源。

長榮今年發行五年期海外第一次無擔保轉換公司債，發行金額為 3 億美元 (約新台幣近 90 億元)，轉換價格 18.2 元，全數認購完畢。

事實上，目前海運市況仍相當火熱，據 Sea Intelligence 統計，除非船商不載回頭貨，否則缺櫃問題將延續至 2 月後。

另一方面，目前美國零售業存消比自 6 月以來維持在 10 年低點 1.22-1.23，全美零售聯合會 (NRF) 估明年第一季美國港口進口量仍將年增 7%，法人認為，需求端維持強勁，在疫情尚未緩減及缺櫃問題短期無解下，供給吃緊至少維持到明年第一季。

不過，短線除有來自可轉債的賣壓，法人指出，疫苗開始施打後，明年農曆年後碼頭工人作業效率有望提升，可望使海運市場供需吃緊得以舒緩，儘管明年全年海運業者獲利可望攀上 10 年新高，但海運業者的獲利高峰應會落在第一季。