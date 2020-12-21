比特幣再突破24000里程碑 小摩：大機構資金是後市風險所在

比特幣價格於亞洲週一 (21 日) 再創高點，衝上 24200 美元上方，儘管隨後出現急跌逾 700 美元，但很快回穩，下午維持在 23800 美元上方。摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 最新報告認為，比特幣後勢要看大型交易貨幣基金的動向來決定。

(圖表取自 Coindesk)

摩根大通 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的團隊指出，灰度比特幣信託 (Grayscale Bitcoin Trust) 的資產，已經由去年 12 月初的 20 億美元，增至 131 億美元，而這段期間比特幣價格增長 3 倍。

Panigirtzoglou 稱，每個月約有 10 億美元流入這支基金，因此，儘管比特幣處於「超買」，但流入資金過大，以至於動量交易者無法平倉任何交易，讓價格走弱。

但這隱藏的威脅在於，如 Panigirtzoglou 所指出，一旦這些流入資金大幅放緩，將增加比特幣修正的風險，幅度可能類似 2019 年下半年的修正。

2019 年比特幣由 6 月下旬的高點，接下來半年下跌近 44%，年底時來到 7158 美元。雖然大幅修正，但全年價格仍接近翻倍。

分析師指出，自 2016 年以來，比特幣累計下跌 20% 及以上情況共出現了 10 次，下跌 30% 及以上的情況出現了 7 次，跌幅超過 48% 的情況有 4 次，因此投資人不應低估比特幣創高之後，大幅度波動的風險。

機構資金流入為 2020 走勢基調

2020 年比特幣的瘋漲，更多來自於法人機構的資金流入，這些機構管理資金規模龐大，因此儘管只有較少比例的資金投入，已經為這一資產類別吸引大量金流。

普華永道發布的一份報告顯示，2020 年愈來愈多的機構投資者進入加密貨幣市場。富達投資集團 (Fidelity Investments) 調查發現，截至 2020 年第二季末，有 36% 的機構投資者持有加密貨幣資產。

加密資產保險公司 Evertas 進行的一項調查顯示，90% 的加密資產機構投資者，預計 2020 年將對比特幣等加密貨幣進行更多投資。

這些投資促使比特幣總市值已突破 4400 億美元，約為 4445.12 億美元，創歷史新高。