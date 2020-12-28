鎧勝-KY明年1/15終止上市

金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (28) 日公告，公司向金融監督管理委員會申請的終止上市案，已在 12 月 24 日通過金管會核准，預計明年 1 月 15 日終止上市，成為母公司和碩 (4938-TW) 百分百持股子公司。

由於蘋果近年 iPhone 銷售停滯，積極調整供應鏈策略，期望培養多元供應商，藉由高度競爭環境提高議價能力，鎧勝為和碩旗下所屬金屬機殼廠，機殼又是組裝代工前的最後一道程序，雙方為提高價格競爭力，決定藉由組織調整，一同搶食蘋果訂單。

鎧勝今年 9 月股臨會通過與和碩及其百分百持股子公司 PEGASUS ACE LIMITED 進行反向三角合併案，原先預定合併基準日為明年 2 月 26 日，不過，為加速與母公司整合，鎧勝也將合併基準日提前至為明年 1 月 15 日。

鎧勝第四季以來，受惠競爭對手可成 (2474-TW) 淡出市場，也承接新款 iPhone 機構件訂單，帶動營收大躍進，11 月單月營收達 173.81 億元，一舉創下歷史新高，月增 44.8%，年增 515%，單月超越第三季整季，累計前 11 月營收達 594.47 億元，年增 97.77%，也創下同期高，挹注母公司營運。