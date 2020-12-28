內資作帳點火 台股邁向「萬五」再創新高 漲151點收14483點

台股本周進入 2020 年封關倒數，今 (28) 日在投信、集團等內資勢力作帳行情點火下，航運、造紙及汽車股買氣爆棚，雙 D 族群同樣受到資金追捧，權值股由聯電、聯發科扮演主帥，帶動加權指數強漲逾百點，再度改寫歷史新高，終場上漲 151.65 點，收在全日最高 14483.07 點，逐步邁向「萬五大關」，成交值也放大至 2503.19 億元。

由於外資陸續放假，台積電缺乏推升動能，終場股價上漲 0.7%，收 515 元；聯發科在非蘋品牌轉單效應加持下，加上近來頻頻發動併購，今日扮演撐盤主力，大漲 3.5%，最高來到 741 元；聯電盤中吸引買盤進駐，漲幅逐漸放大，終場強漲近 4%，收 48.6 元；台達電、南亞、台化、日月光投控、廣達及中租 - KY 今日也火力十足。

傳產族群中，以航運股表現最為強勢，由於國際貨櫃運價漲不停，指標股長榮獲法人看好，目標價調升至 46 元，帶動股價亮燈漲停，達 36.75 元；陽明、萬海也在買盤追捧下，強勢噴出漲停，分別達 25.4 元、52.8 元。此外，新興、四維航、中櫃、志信等多檔也同步亮燈漲停。

此外，漲價風這回吹向國內紙廠，由於美國廢紙價格漲不停，為反映成本，永豐餘開出第一槍，上周發出漲價通知，自元旦起調漲紙箱價格約 15%，永豐餘今日股價衝上漲停，達 28.25 元；華紙同步飆漲停；榮成、正隆、寶隆均漲逾半根停板；整體上市類股指數漲近 6%，為盤面多頭指標。

NOR Flash 晶片供不應求，市場傳出，華邦電明年上半年產能全數滿載，醞釀季季漲 10%，在利多消息帶動下，今日股價登上漲停，來到 29.35 元；南亞科及旺宏盤中也漲逾半根停板。市場也看好，面板明年 1、2 月續呈價量俱揚的走勢，3、4 月可望維持高檔，激勵雙虎股價爆量大漲，其中，群創漲勢較為凌厲，漲幅約 7%，收 15.35 元，寫下逾 3 年 3 個月新高。