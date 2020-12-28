〈焦點股〉工紙需求緊俏 紙箱價格喊漲 造紙股滿面紅

全球大缺櫃、廢紙價格大漲，大陸龍頭紙廠早在 11 月初開始頻頻上調工紙價格，工紙報價墊高的氛圍下，市場傳出永豐餘 (1907-TW) 紙箱喊漲利多，激勵永豐餘股價亮燈漲停，帶動華紙 (1905-TW)、榮成 (1909-TW)、寶隆 (1906-TW)、正隆 (1904-TW) 也都滿面紅，推升造紙指數狂飆 7%，為盤面上最亮眼類股。

美國廢紙每噸價格從 7 月的 100 美元，至今漲至 220 美元，波段漲幅翻漲高達 1.2 倍，法人表示，第四季從雙 11 網路購物節開始到聖誕新年等，本來就是紙箱需求旺盛的傳統旺季，工紙價格走升很正常，加上今年因為疫情影響，美國在家上班影響廢紙量，且貨櫃輪大缺櫃進一步讓廢紙進不來，但高端紙箱及國際品牌客戶大量需求不減，供需失衡下，在在都讓工紙價格更緊俏，估計紙價上漲趨勢會延續到明年。

市場傳出，永豐餘將從明年元旦調漲紙箱價格 15%，對此，永豐餘表示，未來價格變動仍要看市場供需及客戶用量、訂單狀況而定，農曆年前仍是傳統旺季，但疫情可能重來，值得觀察。榮成表示，需待 12 月結帳完畢後，才能知道是否調漲。

正隆則表示，國內工紙確實有漲價條件。看好高端紙箱及國際品牌客戶大量需求，正隆近期先後在台灣、越南加碼投資添新機，大園廠投資近 9 億元，增設年產能 6.6 萬噸回收紙漿生產線，預計明年第四季商轉，搶攻 iPhone 等精品紙盒商機；斥資近 2 億元於越南隆安紙器廠購進越南第一台國際級先進預印系統，將於明年 2 月投產，領先業界提升紙箱印刷品質，超前佈署疫後電商市場熱度帶動紙箱商機。

法人表示，永豐餘雖轉型為投控，但旗下紙漿廠華紙明年可望由虧轉盈，轉機性非常高，每股淨值現在約為 13.43 元左右，股價盤中最高 12.15 元、漲近 9%；而永豐餘 11 月大漲 22%，12 月續漲，今天噴出飆漲停 28.25 元創波段新高。