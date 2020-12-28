【日盛投顧】指數創歷史新高

◆盤勢分析

1. 周一台股早盤開高後，漲勢穩步延續，再度創下歷史新高，最終加權指數上漲 151.65 點，收在 14,483.07 點，漲幅達 1.06%，成交金額則為 2518.04 億元，籌碼方面，周一三大法人合計買超 161.9 億元：外資買超 129.15 億元、投信買超 1.05 億元、自營商買超 31.71 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周一大盤呈現價漲量增格局，量能溫和增加，有利短線多方結構。

(2)均線：指數周一持續位在所有均線之上，目前以 10 日線 (約 14,276 點) 作為波段支撐。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，且開口擴大，短線上不排除有突破 14,500 整數大關的機會。

3. 櫃買指數周一終場上漲 0.66%，收在 181.69 點，目前處在所有均線之上，下檔以月線位置 (約 179.8 點) 為支撐，壓力為前波高點 183.9 點。

4. 觀盤重點：隨指數創高，害怕錯過行情的氣氛持續升溫，目前與「漲價」二字掛勾的航運、造紙、記憶體、面板族群，成為資金追逐標的，然而隨行情熱度升高，當沖、隔日沖比例可能增加，若追價強勢股必須留意資金控管、避免單股重壓，後續選股方面，具成長性的權值股、驅動 IC、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。

航運、造紙、記憶體、面板吸晴

1. 航運 / 造紙漲價概念: 農曆年前各家業者趕出貨，全球貨櫃輪持續缺櫃，航運相關個股 2603 長榮、2615 萬海、2609 陽明周一全數漲停，另外，因全球大缺櫃、推升國內外原物料價格，1907 永豐餘為反映成本已發出漲價通知，周一攻上漲停，1909 榮成、1904 正隆亦同步上攻。

2. 記憶體: 近期產業利多消息頻傳，包括 (1) 明年利基型 DRAM 可能供應吃緊，(2)美光林口廠跳電事件利於 DRAM 價格逐步走高，(3)NORFlash 晶片供不應求情況加劇，明年價格仍會持續上揚。記憶體相關個股各擁題材，包括 3006 晶豪科、2408 南亞科、2344 華邦電、2337 旺宏周一股價同步向上表態。

3. 車用: 目前全球車市已逐步走出谷底，先進駕駛輔助系統 (ADAS)、電動車、AppleCar 等領域發展持續受到關注，車用相關個股 2201 裕隆、8255 朋程、5439 高技，3605 宏致、1536 和大周一受資金青睞，股價齊揚。

4. 驅動 IC: 晶圓代工產能吃緊，且客戶庫存偏低，加上手機需求逐步回溫，驅動 IC 呈現供不應求現象，目前以 TDDI 供給最為吃緊，其次為小尺寸 DDI，若 2021 年代工廠產能仍吃緊，驅動 IC 價格將可能維持高檔，相關個股包括 3034 聯詠、8016 矽創、3545 敦泰。