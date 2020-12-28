基本貴金屬今年身價飆漲 瑞銀示警明年Q1有下修壓力

基本貴金屬今年以來在市場避險需求下，推升價格水漲船高，但瑞銀示警，由於基本貴金屬漲幅過高，在庫存已滿與疫情變數干擾下，恐讓貴金屬價格未來 12 個月面臨下修壓力，最快明 (2021) 年第 1 季就會面臨回檔壓力。

基本貴金屬今年表現亮眼，國際現貨價格今年以來漲幅超過 2 成以上，其中又以銅、鎳與鋅價表現相對亮眼，今年迄今漲幅均超過 25%。

以倫敦金屬交易所 3 個月銅期貨為例，受中國對金屬的需求增加，以及採礦、金屬廢料因疫情緣故供應減少，配合工業金屬投資需求激增，吸引資金此前大舉流進基本金屬市場，銅價上周一度突破 8000 美元，漲至 7 年多以來新高點。

但瑞銀提醒，銅價可能在明年 3 月前回檔至 7200 美元，下半年開始才會逐漸趨穩攀升至 7500 美元左右。

整體而言，基本金屬很有可能在下一季度面臨調整，原因在於，基本金屬本季度累積漲幅巨大，不少價格已經超漲，可能觸發生產商增加供應，如果市場沒有重大短缺或庫存大幅減少下, 難以支援基本金屬目前價格。

其次，中國許多行業已完成補充基本金屬庫存，以未鍛軋銅和銅產品來說，進口量已連續兩個月下降，10、11 月環比分別較前一季減少 14%、9%，儘管國內經濟反彈回升，但因貨幣政策已趨於平衡，以降低長期經濟因為政策寬鬆而可能引發的不平衡風險。

瑞銀分析，已開發國家正面臨經濟復甦放慢風險，連帶讓基本金屬需求也隨之減少，預期在明年第一季庫存增加將讓基本金屬價格面臨下修壓力。

瑞銀提醒，不只基本金屬有價格下修壓力，整體大宗商品的投資者最近都在重整部署，其中包括因疫苗研發導致漲勢趨緩，以及短期經濟挑戰都可能引發新一輪獲利了結。預期未來 12 個月價格下行的概率比上行要高，建議投資者明年應靜候進場時機。