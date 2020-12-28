OANDA本週外匯市場看點（2020年12月28日〜12月31日）

上週貨幣對強弱

上週，由於聖誕節，整體走勢處於平穩，但出現了一些回購一直疲軟的美元情況，隨著英國與歐盟的貿易談判達成，英鎊保持堅挺。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

要注意年末流動性低的情況

聖誕節過後，今年只剩下幾天。在外匯市場上預計許多市場參與者將休假，檢查持續缺乏流動性以及波動不大的情況。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元在出現反彈後，聖誕節也保持了小幅波動持續。

OANDA 持倉數據圖表看，在買盤比率上漲至 66.1% 中，由於近期反彈影響，持有賬面損失的賣出持倉也增加。由於持倉賬面損失的買盤變多，反彈位置上，止盈賣出成為上漲壓力，短期內賬面損失的賣出持倉的止損買入可能會增加。

從日線圖看，緩慢的下跌趨勢持續，今後要注意能否保持這個趨勢。反彈持續的話，也要關注能否突破高位線寄過去支撐位置，及近期高位位置，下跌時能否守住近期支撐位等同時，來需求下跌趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週，歐元兌美元在高位區出現下跌跡象。



從 OANDA 持倉數據圖表看，買盤佔據主動，由於近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉也增加，下跌持續對的話，止損賣出可能增加。



從日線團看，上漲趨勢持續，能否保持整趨勢今後值得關注。在關注下跌時能否守住低位線、近期支撐位等，上漲時能否突破高位位置等同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週，英鎊兌美元雖然開盤階段上漲受阻，但是在收盤階段出現反彈，逼近了上週的高位位置。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在賣出持倉佔據主動中，有很多持有賬面損失的持倉，下跌位置上安心回購，或者高價上漲的話，止損買入增加，似乎走勢會保持堅挺。

領導，近期持有賬面損失的買入持倉也少許增加，下跌增強的話，這些持倉的止損賣出可能增加。

從日線圖看，雖然上漲價格接近上週最高價，但是高位沒有突破就漲停，本週要關注能否突破這個位置。如果出現突破，上漲趨勢持續的期待感會變高，突破高位失敗的話，走勢可能轉變。

首先可以關注價格能否突破最高價，或者轉為下跌時能否守住低位線及近期支撐位置等同時，尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週，澳元兌美元在高位區出現下跌跡象，在下跌位置上穩固，下跌出現停滯情況。



從 OANDA 持倉數據圖表看，在賣盤比率稍微佔據優勢中，其中大部分持有賬面損失，下跌位置上買入回購，高位上漲的話，止損買入會增加，似乎走勢會持續堅挺。



另一方面，近期下跌影響持有賬面損失的買入持倉少許增加，下跌時，這些持倉的止損可能增加。



從日線圖看，上漲趨勢持續，今後能否保持這個趨勢值得關注。下跌時，可以考慮關注能否守住低位線及過去支撐位及阻力位置，上漲時可以關注能否突破最高價等同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。