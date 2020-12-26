瑞波幣禍不單行！單日又再度暴跌

週四 (24 日) 加密貨幣交易所 Bitstamp 宣布 2021 年 1 月 8 日將開始暫停瑞波幣 (XRP) 交易和儲值，引爆又一波瑞波幣拋售潮。

受此消息影響，瑞波幣一度從日內高點 0.3855 下滑至 0.27890 美元，日內跌幅接近 18%，截稿前，瑞波幣暫報 0.308 美元。

瑞波幣日內走勢圖 (圖片：鉅亨網)

Bitstamp 週四推文寫道，鑒於 SEC 近期提交文件中聲稱，瑞波幣是一種證券，Bitstamp 將於 2021 年 1 月 8 日暫停所有美國客戶的瑞波幣交易和充值，其他國家不受影響。

Bitstamp 表示，該公司將密切關注不斷事態發展，並做出相應的調整。

美國證券交易委員會 (SEC) 週二 (22 日) 提起民事訴訟，控告區塊鏈支付服務業者瑞波實驗室公司 (Ripple Labs) 發售瑞波幣違反投資者保護法。

SEC 指控 Ripple 通過未經註冊的數位資產證券發行，籌集了超過 13 億美元資金，此消息拖累瑞波幣單日大跌逾 40%。

接著，OSL、Beaxy 和 CrossTower 等這三家小型加密貨幣交易所宣布下架、暫停交易瑞波幣。加密貨幣基金 Bitwise 週三亦宣布出清瑞波幣資產，截至週四 (24 日) 收盤，瑞波幣近 7 日累計跌幅近 60%。