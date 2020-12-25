楊金龍的大難題 祭QE殺手鐧也難撼動台幣匯價

台灣央行總裁楊金龍最新談話直指，主要三大央行包括美國聯準會 Fed、歐洲央行 ECB 和日銀 BoJ 等持續大規模購債，其資產對 GDP 比率已來到 2007 年全球金融危機爆發前 3-6 倍，台灣無法隔絕這些外溢效應，新台幣匯率波動加大是挑戰，即使採 QE 也難顯著影響新台幣匯價。

楊金龍說明，截至 11 月 Fed 資產規模由年初的 4.17 兆美元擴大至 7.22 兆美元，增幅高達 73.14%，ECB 由 4.69 兆歐元擴大至 6.88 兆歐元，增幅 46.7%，BoJ 也由 5.72 百兆日圓擴大至 7.05 百兆日圓，增幅 23.25%，此三大央行近期資產規模已升至歷史新高，擴增速度更超越 2008-2009 年全球金融危機時期。

由於主要央行採行超寬鬆貨幣政策，新興市場經濟體面臨匯價升值、資產泡沫和通膨壓力等嚴峻挑戰，楊金龍直指，「台灣是一個小池塘，大鯨魚跳進來時，水花就四濺」，無法隔絕這些外溢效應，新台幣匯率波動加大，確實是挑戰

楊金龍再次強調，小型開放經濟體的金融市場多屬淺碟型市場、購債規模受限，且新台幣非國際貨幣，即使採 QE 也難以顯著影響新台幣匯價。

楊金龍更引用瑞士央行總裁 Thomas Jordan 於 12 月 17 日所說，瑞士等小國的債券市場規模小且流動性低，QE 措施並不可行。