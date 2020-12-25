南茂員工化身聖誕天使 認養422位孩童禮物

驅動晶片封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (25) 日指出，公司與眾多社福團體合作，由公司員工化身聖誕天使，認養 422 位孩童的心願禮物，並在聖誕節前夕將禮物送到孩子手中，點亮孩子心中希望，讓孩子開心迎接聖誕節。

南茂此次合作社福團體包括「社團法人新竹縣愛鄰社區關懷協會」和「梅花國小、尖石國小」以及台南的「瑞峰國小、西埔國小、雙春國小、文山國小、北寮國小」等單位。

南茂 2015 年起已連續六年致力關懷新竹、台南在地弱勢孩童，透過長期關懷社福單位與偏鄉小學合作，幫助許多隔代養育、家境貧困家庭的孩童，希望透過愛及溫暖的關懷，點燃他們心中的光，延續更多希望。

南茂表示，孩子在聖誕佳節前夕寫在心願卡上的小小願望，由公司將心願卡片吊掛在各廠區的聖誕樹上，同仁們也都踴躍認養，並包裝每一份禮物，同時寫下對孩子滿滿的祝福與鼓勵。

南茂指出，孩子收到禮物時，臉上藏不住的笑容及喜悅，抱著禮物開心的感謝公司的聖誕老公公，讓孩子過一個快樂且溫暖的聖誕節，南茂與全體同仁希望透過此次聖誕公益活動，在孩子心中種下幸福的種子，讓每位孩子感受到溫暖與如何愛人，並將這份愛蔓延下去。

南茂秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，長期投入公益，歷年來，除了認養公園綠地、道路養護外，也長期舉辦捐血、義賣捐款、淨灘等活動，在一年一度的聖誕佳節，也攜手全體同仁關心偏鄉及弱勢族群，藉此讓孩子們有更多的正向力量，開心快樂的成長。