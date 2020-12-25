雲達5G SA核心網通過工研院驗證 瞄準台灣專網商機

廣達 (2382-TW) 旗下資料中心解決方案商雲達 (QCT) 今 (25) 日宣布，自主開發的台灣首座 5G SA(獨立組網)核心網，率先通過工研院 5G 開放網路驗測平台驗證，可連接到合作廠商無線電接入網 (RAN) 及第三方 5G 用戶設備，實現從邊緣到核心、端到端的 5G 訊號傳輸，未來將進一步瞄準台灣 5G 企業專網兆元商機。

雲達總經理楊麒令表示，雲達推出 5G 專網獨立組網，有完整核心網到接入網的通訊設備，並順利通過國家驗證，看好明年企業專網滲透率大增，雲達將與生態圈合作夥伴，共同推廣企業專網技術、產品，持續協助台灣發展 5G 專網。

雲達表示，5G 經濟逐漸發酵，加上相關開放平台興起，是台灣產業切入的機會，雲達也成功打進 5G 全球供應鏈，協助日本樂天電信建置世界首個雲端原生虛擬化行動通信網路後，持續開發出符合 3GPP 第 15 版規範、高可用性與高可靠度的 5G SA 核心網，加速產業轉型。

經濟部也瞄準 O-RAN 商機，祭出多項輔導措施，鼓勵國內廠商發展白牌設備為基礎的開放式 5G 專網方案，希望仍以 5G 國家隊規格，打入國際電信市場，帶動網通產業升級。

另一方面，經濟部工業局也聯手工研院、國際大廠打造 5G 開放架構實驗平台，提供 5G 網路測試場域，並透過與國際開放網路架構組織 (O-RAN、TIP 等) 緊密合作，可望協助台灣網通設備廠進軍全球市場。