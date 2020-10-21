東森購物擴大徵才 明年Q1啟動網路商城計畫

東森集團今 (21) 日宣布，今年東森購物旗下網購業績大幅成長，為因應明年第一季將啟動「網路商城計畫」，台灣市場預計再招募 50 名以上員工，香港草莓網也將招募 20 名以上員工，而東森購物也將推出淘寶方案，協助因淘寶台灣無預警收攤而受影響的商家至東森購物旗下全通路上架。

阿里巴巴集團去年透過英商克雷達來台設立淘寶台灣分公司，不過確定收攤，使近百名員工與逾 10 萬廠商受到影響，對此，東森集團總裁王令麟表示，東森購物為因應明年擴充營運，將大舉徵才，台灣市場預計將招募 50 名以上員工，香港草莓網也將招募 20 名以上員工，歡迎淘寶頂尖人才加入東森，同時也透過祭出淘寶方案，協助受影響的店家。

東森購物電子商務事業部執行長楊俊元進一步說明，除了東森購物網路通路的業績持續攀升，明年第一季將啟動重磅的「網路商城計畫」，未來東森與廠商的合作將更靈活多元，廠商可在東森購物網路的平台經營自家品牌和商品。

東森網路購物過去三年處在高成長趨勢， 2018 年合併營收 36.64 億元，2019 年來到 56.9 億元，年增 55%，而今年前三季網路營收已達 49.15 億元，隨著淘寶台灣退出市場，東森購物認為，原本的電商大餅將由其他同業瓜分，有望推升東森購物雙 11 單一檔期業績衝上 4 億元，年增逾 70%。

東森購物旗下有 ETMall 東森購物網、森森購物網、her 和她、網連通、電視購物、電話行銷、手機購物、型錄、MOD、OTT，以及海外跨境美妝電商平台香港草莓網等，台灣會員總數超過 900 萬。