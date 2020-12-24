鴻海呂芳銘：5G工業專網引領後疫情時代精密機械智慧轉型

鴻海 (2317-TW) 集團今 (24) 日攜手鼎新電腦、機械公會一同攜手舉辦「IT+OT 創新融合 賦能數位化轉型」活動，鴻海集團副總裁暨亞太電董事長呂芳銘指出，5G 工業專網將在後疫情時代引領精密機械智慧轉型。

呂芳銘致詞時指出，鴻海集團在 5G 工業專網的佈建藍圖下，以組建 5G 國家隊的規格，佈署 5G 工業專網在精密機械產業的多元運用，協助合作夥伴加速拓展國內外市場，與世界 5G 工業專網進行接軌。

呂芳銘進一步指出，鴻海在 IT 領域不管計算能量，或在 5G 工業互聯網的研發，以及工業互聯網的平臺研發能夠繼續投入，跟所有的精密機械自動化的夥伴，為臺灣的數位化盡一份心力。

鴻海旗下鴻齡科技也以「5G 結合 IIoT 助力智慧機械轉型升級」為題分享，5G 已從根本上改變全球網路連接的方式，而 IIoT 的價值則在於把製造業、供應鏈、終端使用者給無縫連接起來，實現產銷精準對接，有效降低成本及創造利潤。

鴻齡科技進一步指出，互聯網架構採用邊緣運算與雲霧協作，強化終端設備運算能力，並提供霧端設備之間資源共享與再利用，利用「雲連霧，霧連端」的協作平台與網路，整合優化雲霧系統發揮出全場景完整的價值與效益。