〈台股盤前要聞〉壽險匯兌成本創高、貿聯奪電動車新單 今日必看重要財經新聞

台股盤前要聞共有十大重點，包括市場資金充沛，11 月資金指標創多個新高；貿聯 - KY 再奪下兩家美系客戶電動車新單；以及壽險業前 11 月匯兌成本突破 2600 億元創新高， 以下是今 (25) 日必看重要財經新聞。

寬鬆貨幣外溢效果顯現 11 月資金指標創多個新高

台灣央行昨 (24) 日公布 11 月金融情況，M1B 年增率上升至 14.3%，寫 2010 年 6 月以來新高，M2 年增率也上升至 7.6%，創 2009 年 10 月以來新高，同時，證券劃撥存款餘額、活期性存款，以及外匯存款均續創高，央行指出，多個資金指標均為金融海嘯以來甚至歷史新高，反映各主要央行寬鬆貨幣政策的外溢效果。閱讀全文...

央行重申：都更和危老重建不受打房措施限制

對於全國商總不動產委員會主委謝坤成表示，央行四大打房措施將打擊危老重建與都更案件進行，央行昨 (24) 日重申，都更和危老重建等案件不受不動產抵押貸款業務規範限制。閱讀全文...

貿聯 - KY 電動車新斬獲 再奪兩家美系客戶新單 明年上半年出貨

貿聯 - KY(3665-TW) 電動車佈局大躍進，電池電源管理線束已是特斯拉主力供應廠商，再奪兩家美系新創電動車品牌訂單，供應豪華電動車及電動皮卡連接線束，其中一家年產量最大將達 40 萬台，明年上半年起將陸續貢獻營收。閱讀全文...

壽險業前 11 月匯兌成本突破 2600 億 稅前獲利 2081 億元 雙創歷史新高

新台幣今 (2020) 年以來強升 4.3%，也讓壽險業累計的匯兌成本衝到 2603 億元，續創歷史新高；不過，前 11 月稅前獲利也達 2081 億元，雙創新高紀錄，且已經超越去年全年表現，年成長 23.1%；而淨值則在連續 3 個月下滑後，轉為成長。閱讀全文...

立院表決大戰 萊豬 9 項行政命令全過關 明年元旦起實施

針對開放進口含萊劑美豬、30 月齡以上美牛等 9 項行政命令，立法院會昨 (24) 日上演表決大戰，朝野經過一整天表決後，最後在民進黨團人數優勢下，9 項行政命令全數准予備查，將於明年 1 月 1 日起實施。閱讀全文...

金融業壓力測試 銀行明年股利發放 要看測試結果臉色

金管會昨 (24) 日宣布，啟動銀行業監理壓力測試，金管會強調，我國疫情雖然控制穩定，但國銀明年規劃股利政策時，要把此次壓力測試結果納入考量，審慎衡酌盈餘分派方式。閱讀全文...

最新國債鐘 國人平均負債 23.5 萬元 較去年底增 7000 元

財政部昨 (24) 日發布最新國債鐘統計，截至今年 12 月 18 日，平均每人國債負擔 23.5 萬元，較去年底增加 7000 元，主要因今年受新冠肺炎疫情衝擊，為了防疫、紓困及振興經濟，中央政府債務舉借 1500 億元來支應，創近年來新高。閱讀全文...

威鋒掛牌蜜月行情風光 陳文琦：供需非常緊張 缺貨還要一陣子

威盛 (2388-TW) 旗下威鋒電子 (6756-TW) 昨 (24) 日以每股 168 元掛牌上市，對於後市展望，董事長陳文琦表示，高速傳輸產業展望正面，目前供需相當緊張，預期缺貨還要一陣子。閱讀全文...

5G 手機及車用天線需求將增加 2-3 倍 佳邦蓋新廠擴產

華新科 (2492-TW) 旗下天線廠佳邦 (6284-TW) 昨 (24) 日召開法說會，公司看好，5G 手機、車用通訊等帶動天線用量增加 2-3 倍外，5G、Wi-Fi 6、新能源應用等，也將帶動功率電感等元器件需求，明後二年也將在中國無錫以及台灣苗栗竹南設立新廠擴產。閱讀全文...

錼創攜手工研院 看好明年 MicroLED 元年 拚創兆元商機

新創公司錼創 (PlayNitride) 昨 (24) 日宣布攜手工研院，展開為期四年的合作計畫，錼創執行長李允立表示，希望與工研院共同推動產官學各界合作，力拚為台灣打造兆元 MicroLED 商機，也看好明年是 MicroLED 發展元年，市面上將有成熟產品推出。閱讀全文...