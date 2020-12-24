貿聯 - KY 電動車新展獲 再奪兩家美系客戶新單 明年上半年出貨

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 電動車佈局大躍進，電池電源管理線束已是特斯拉主力供應廠商，再奪兩家美系新創電動車品牌訂單，供應豪華電動車及電動皮卡連接線束，其中一家年產量最大將達 40 萬台，明年上半年起將陸續貢獻營收。

貿聯不評論客戶事宜，僅表示電動車是近年主要成長動能，不論新客戶、新產品，都持續有合作案進行中。

據了解，目前貿聯拿下兩個新案子，豪華電動車客戶進度較快，已在小量試產階段，明年首季量產；至於電動皮卡，則在共同開發階段，最快明年第二季量產。

以貿聯近年營收走勢來看，特斯拉 Model 3 2018 年 7 月量產後，貿聯單季營收逐步站穩 50 億元，今年 Model Y 出貨以及特斯拉上海廠量產，貿聯季營收衝上 60 億元新高，明年電動車新客戶進入量產、產量攀升，單季營收將再戰新高。

美國有多家電動車新創品牌，其中進度較領先的，包括前特斯拉 Model S 設計總監主導的 Lucid Motor，斥 7 億美元在亞利桑那州建造的工廠，已完成第一階段建設，並按計劃明年春季生產首款豪華電動車 Lucid Air，首年年產能可達 3 萬輛，最終年產 40 萬輛目標， Lucid Motor 營運前景相當樂觀，吸引沙烏地阿拉伯公共基金 10 億元注資，大型綜合貿易商三井物產 (8031-JP) 等日本企業也跟進投資。

另一家則是電動皮卡新創 Rivian ，背後的投資人大有來頭，獲亞馬遜 7 億美元及福斯汽車 (Volkswagen) 5 億美元融資，並從三菱手中買下位於伊利諾州的廠房，預計明年交車 2 萬輛，2022 年將倍增到 4 萬輛。

值得注意的是，Rivian 尚未開始交車，但已手握亞馬遜 10 萬輛運貨用電動廂型車訂單，協助亞馬遜創辦人貝佐斯打造新能源車隊計畫，預計 2022 年將先交付 1 萬輛車，2024 年全面啟用。

除 Lucid Motor 以及 Rivian 外，目前備受關注的，還有獲得國巨 (2327-TW) 以及 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 等入股的 Canoo，新車則預計將於 2 年後問世。