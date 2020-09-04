三顧拓兩大細胞治療領域 目標明年下半年營運轉盈

三顧 (3324-TW) 近年積極拓展細胞治療領域，包括膝關節細胞治療，及自體纖維母細胞移植治療皮膚缺陷，兩大業務下半年陸續貢獻營收，法人看好，隨著細胞治療收案病人逐步增加，明年下半年有望營運轉盈。

膝關節細胞治療方面，三顧攜手義大、北醫一同合作，此治療方案是三顧技轉日本 CellSeed 公司細胞層片技術，先抽取自體軟骨層片，經過 2-3 周培養後，放回膝蓋受損部位，軟骨組織便可自行再生，患者的手術疼痛感也下降。

三顧指出，台灣每年約有逾 300 萬人有關節退化問題，其中 5 萬人需執行人工膝關節手術，市場規模上看百億元，台灣更是繼日本後，亞洲唯二有該技術的國家，目前醫院端訂價約 80-85 萬元，且已收逾 10 個病例。

三顧為全台首家核准治療皮膚缺陷的細胞製備公司，該技術主要修復皮膚皺紋、凹洞及疤痕等，包括臉部法令紋、臉部鬆垮等，據了解，終端售價約 75 萬元，總共打 4 針，每次治療修復後可維持 1 年以上，雖然價格高，但醫院詢問度高，下半年有望貢獻營收。

三顧表示，目前公司仍以電子產品為主，營收比重逾 6 成，近年轉向發展生技領域，目標未來營收比重可達 50%，法人認為，三顧兩大生技業務有初步斬獲，加上毛利率高於目前公司平均，估明年第 3 季營運有望轉盈。