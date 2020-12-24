【野村投信】看好台股的六大理由

焦點訊息：

美國財政部發布最新「主要貿易夥伴外匯政策報告」，新增台灣、泰國及印度為匯率操縱觀察名單。這是我國自 2017 年 4 月除名後，再次重返名單內，與中國、日本及韓國並列。美方稱台灣應允許新台幣升值，以消化長期累積的大量對外貿易順差。

我新冠本土 253 天零確診紀錄於 12/22(二)中斷，案 771 因友人 - 紐籍確診者 (案 765) 而連帶感染，外界憂心可能潛藏更多本土確診案例，對國內實體零售、百貨業景氣或將造成一定程度影響。

經理人觀點：

台股尚未見高點：

一如先前所述，年底前台股震盪幅度擴大，偶有的收黑之日皆是布局明年上半年行情的時間點。從評價面來看，目前台股本淨比 (PBR)2.1 倍，低於金融海嘯前的高點 2.3 倍，如果扣除 6 倍本淨比的護國神山，台股本淨比僅剩 1.7 倍，我們認為當前台股評價尚無不合理之處。

外資認錯回補大潮尚未來臨：

今年上半年外資賣超台股約 6,600 億元，11 月迄今則僅反手買超約 1,300 億元，待歐美長假結束，明年仍有潛在回補空間，將成為下一波推升台股行情的助力。

我們為什麼如此看好台股？

忠實讀者們想必已經相當清楚，不過為了廣大新進讀者，我們再整理以下六大理由：(一)資金行情未歇 (二) 全球開始施打新冠疫苗 (三) 拜登延續對中國科技業的防堵政策 (四) 全球半導體產能緊俏 (五) 週期性產業因產能吃緊及生產不匹配，造成漲價效應 (六) 全球總經數據預估 2021 年第二季才見高峰。

我們關注哪些潛在風險？

野村認為，不論總經層面或企業獲利層面，整體而言未來兩個季度將有亮麗數據可期，基本面絕對匹配得上續創新高的盤勢表現。不過，這不代表我們只是一味看多，而缺乏足夠的風險意識。現階段我們十分關注新冠二次疫情、變異病毒與疫苗運送端 (緩不濟急) 的問題，此外我們審慎看待電子業超額下單 (Overbooking) 的課題，這回它不見得必然是產業榮景下的未爆彈，但必須被投資人放在心裡。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】