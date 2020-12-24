盤前財經大事搶先讀2020年12月24日

今日操盤前瞻

新股掛牌：威鋒

暫停交易：三洋紡

法說會：大成、日勝化、威潤、全坤建

美國土安全部敦促美企 全面封殺中國產品服務

美國國土安全部 (DHS) 週三 (23 日) 發布一份商業諮詢報告，敦促美國企業「完全避免」使用中國的數據服務和相關設備，因為中國企業可能設定後門竊取美企的機密資料。閱讀全文...

半導體需求強 11 月製造業生產指數連十紅、創歷史新高

受惠半導體高階製程需求強勁，加上傳統產業需求回溫，經濟部統計處昨 (23) 日公布 11 月工業生產指數達 122.99，月增 1.4%、年增 7.84%，11 月製造業生產指數達 124.97，月增 1.94%、年增 8.19%，均為連十紅，其中，製造業生產指數創下歷年單月新高紀錄。閱讀全文...

久元測試、設備訂單滿載 已看至明年上半年 獲利衝近 5 年新高

封測需求強勁，久元 (6261-TW) 測試代工服務訂單滿至明年第二季，且各大廠產能吃緊，紛紛啟動擴產，久元也供應測試設備，銷售熱絡，成封測業少數跨足兩大領域廠商，明年上半年獲利將優於今年同期，可望創近 5 年新高。閱讀全文...

泛國巨集團整併 奇力新、凱美雙方子公司股權互相轉讓

泛國巨 (2327-TW) 集團成員奇力新 (2456-TW) 及凱美 (2375-TW) 昨 (23) 日同步召開重訊，奇力新擬以 28 億元取得凱美子公司帛漢，凱美則以 50 億元取得奇力新子公司旺詮股份，預計明年 1 月底前完成交割，雙方表示，「資源整合再聚焦」將是未來重點。閱讀全文...

〈房產〉11 月五大銀行新承做房貸創今年新高 利率再走跌

台灣央行昨 (23) 日公布 11 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款達 579.54 億元，月增 67.1 億元，終結連 2 減，並衝上今年新高，房貸利率則再度較上月下滑 0.006 個百分點至 1.361%，持續處歷史相對低檔。閱讀全文...

誰是下一個護國神山？黃天牧點名六大核心戰略產業

立委曾銘宗昨 (23) 日於立法院質詢時詢問，除了台積電 (2330-TW)，誰是下一個台股護國神山？金管會主委黃天牧表示，政府推動的六大核心戰略產業，可能有未來的護國神山。閱讀全文...