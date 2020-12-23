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電子股回神、中小型股撐盤 台股漲45點收14223點 10日線得而復失

電子股回神、中小型股撐盤 台股漲45點收14223點 10日線得而復失。(圖：AFP)
電子股回神、中小型股撐盤 台股漲45點收14223點 10日線得而復失。(圖：AFP)

國際疫情升溫，美股周二漲跌互見，台股今 (23) 日也陷震盪整理，不過，電子股逐漸回穩，聯發科及鴻海扮演撐盤主力，IC 設計、CCL、PCB、面板等成為多頭指標，帶動指數翻揚，終場上漲 45.63 點，收在 14223.09 點，10 日線得而復失，成交值縮至 2195.72 億元。

觀察蘋概三王走勢，台積電赴美設 12 吋晶圓廠的投資案獲投審會通過，但今日股價陷入盤整，終場收平盤 509 元；鴻海推動 MIH 電動車開放平台，全球已有超過 200 個重要廠商參與，今日股價漲逾 1%，收在 88.8 元；大立光同樣在盤面上表現，收 3260 元。

其他權值股方面，金控業近來紛擾不少，富邦金宣布併購日盛金前，遭疑有內線交易之嫌，富邦金今日股價走弱，整體金融股表現疲軟；鋼鐵及航運族群也普遍面臨漲多回檔壓力。不過，面板雙虎仍獲買盤青睞，群創漲 1.8% 較為強勢，聯電、廣達、聯詠、國巨及穩懋等電子族群均強勢走高。

搭載聯發科天璣 800U 處理器的 realme 5G 手機昨日登台，法人看好，將帶旺台廠供應鏈出貨，聯發科今日吸引資金進駐，漲幅逐步放大，終場漲 2.4%，收在 720 元；IC 設計廠敦泰股價一度攻上漲停；臻鼎 - KY、華通也表現不俗。

國際銅價持續大漲，國內銅箔暨 CCL 大廠南亞近期率先調漲銅箔加工費及 CCL 報價，其他業者同步跟進，漲幅約 3-5%，不排除農曆前再調漲，帶動多檔股價走堅，金居強勢亮燈漲停，聯茂、台燿、台光電也有 2-5% 的漲幅。

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