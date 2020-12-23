【日盛投顧】指數量縮橫盤震盪

◆盤勢分析

1. 新增一宗本土新冠肺炎案例，周三台股早盤在平盤附近震盪，但 11 點過後，電子股逐漸回穩，帶動指數緩步上揚，收盤報 14,223.09 點，上漲 45.63 點，漲幅 0.32%。

2.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.95%，收 179.45 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收下影線紅 K 棒，暫時守穩月線之上。

(2) 量能：成交量 2,207.55 億元，後續仍需維持價漲量增趨勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標持續向下，MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 4.88 億元；外資 + 6.84 億元、投信 - 6.86 億元、自營商 - 4.85 億元。

結構太陽能、CCL、運輸吸睛

1. 太陽能：太陽能列入政府核心戰略產業，加上國內電信積極跨入，周三 6443 元晶、6477 安集、3686 達能、6244 茂迪等盤中衝上漲停；用電大戶條款預計將在明年元旦實施，相關的 1513 中興電股價上漲慶祝。

2.CCL：銅箔暨 CCL 大廠 1303 南亞反映原物料大漲，近期率先調漲銅箔加工費及 CCL 售價，國內相關業者積極跟進，市場預期將有利 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿等 CCL 廠營運上修，亦帶動股價周三上揚。

3. 運輸：歐美疫情趨烈、物資需求轉強，運價一路上揚，2609 陽明、2615 萬海、2612 中航等，股價震盪走高。

4. 口罩醫療：本土零確診破功，周三晨間口罩概念股價 1325 恆大、9919 康那香、6504 南六股價一度竄高，但尾盤收相對低。