〈台股盤前要聞〉本土零確診破功、大同林文淵閃辭 今日必看重要財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，包括大同董事長林文淵閃辭，傳中美晶榮譽董事長盧明光將接手；國內本土零確診破功，廣明證實子公司女員工染疫；以及蘋果最快 2024 年推出電動自駕車，以下是今 (23) 日必看重要財經新聞。

大同林文淵辭任 傳盧明光接手 可為集團帶來年千億元營收

大同 (2371-TW) 董事長林文淵昨 (22) 日對外宣布辭職董座一職，至於新團隊將由誰接手，對此，林文淵透露，新團隊指派通知書已寄出，且明日董事會後人選就會出爐，雖然目前尚不清楚由誰接任，但據了解，對方稱可為集團帶來年營收千億元。閱讀全文...

本土零確診破功 廣明證實 已配合衛生單位疫調、全面消毒

台灣昨 (22) 日新增 4 起新冠肺炎 (COVID-19) 案例，其中 1 例為本土案例，市場傳出是代工大廠廣達 (2382-TW) 集團員工，對此，廣達旗下廣明 (6188-TW) 下午發出重訊表示，旗下子公司女性員工確診，已在第一時間配合衛生單位進行疫調、全面消毒。閱讀全文...

泰坦計畫有譜？路透：蘋果目標 2024 年推出電動自駕車

據路透社 (Reuters) 周一 (21 日) 引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 正在推動自駕車技術發展，目標最快 2024 年生產一款搭載突破性、「下一階段」電池技術的汽車。閱讀全文...

國泰金投資長：台股仍看不到頭部 發生三大跡象才是警訊

國泰金 (2882-TW) 昨 (22) 日舉辦第四季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，談到台股，投資長程淑芬表示，台股不斷攀高當然會怕，但目前仍看不到台股的頭部。對於出現何種跡象時是警訊？程淑芬表示，美元開始升值、全球開始升息、大型基金獲利了結，股市就有可能大幅回檔。閱讀全文...

新壽犯 7 大缺失 金管會開鍘 720 萬 今年苦吞 3880 萬元罰單

金管會昨 (22) 日表示，在對新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽一般業務檢查時，發現新光人壽有業務員挪用保戶保費等七大違反保險法的缺失，依保險法核處罰鍰 720 萬元，並且予以 5 項糾正；這也是新壽今年第三次遭金管會開罰，合計新壽今年已經苦吞 3880 萬元罰單，是今年被罰金額最高的保險業者。閱讀全文...

晶圓代工產能缺 NAND Flash 控制器價格明年 Q1 上漲 15-20%

TrendForce 旗下半導體研究處表示，受限台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等上游晶圓代工產能滿載，以及下游封測產能緊缺，群聯 (8299-TW) 與慧榮 (SIMO-US) 等多家 NAND Flash 控制器廠，皆無法因應客戶加單需求，暫停對新訂單進行報價，且因目前為 2021 年第一季價格議定期，預期價格漲幅達 15-20%。閱讀全文...

供需吃緊 1 月電視面板價格維持 2-6 美元漲幅

面板價格今年上演驚奇反彈戲碼，展望未來，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 表示，整體電視需求維持高檔，加上部分上游零組件吃緊狀況加劇，預期 1 月電視面板將延續 12 月上漲格局，估漲幅仍可望達到 2-6 美元。閱讀全文...

鴻海愛心嘉年華明年 2/6 線上舉行 年終伴手禮金提高至 1 萬元

鴻海 (2317-TW) 昨 (22) 日宣布，今年度的歲末歡樂嘉年華活動，以「Party From Home」為主題，將於 2021 年 2 月 6 日改為線上舉行，鴻海也宣布回饋給員工，年終伴手禮額度從以往的每人 1900 元，提高到 1 萬元。閱讀全文...